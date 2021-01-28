Küçük esnaftan zincir marketler talebi

KOBİDER Başkanı koronavirüs döneminde haksız rekabetin önlenmesi için marketlerin de hafta sonu kapatılması gerektiğini söyledi.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç hafta sonları sokağa çıkma yasağının olduğu dönemlerde zincir marketlerin kapatılması gerektiğini söyledi.

Büyük ölçekli market zincirlerinin haksız rekabete sebebiyet verdiğini söyleyen Özgenç, Ticaret Bakanlığı'na seslenerek zincir marketlerdeki satışı gerçekleştirilen tuhafiye, tekstil ve züccaciye ürünlerinin küçük esnafı mağdur ettiğini ve halkın hafta sonları bakkallardan alışveriş yapması adına market zincirlerinin kapanması gerektiğinin altını çizdi.

"MARKETLER ZÜCCACİYE SATIYOR, YANDAKİ ESNAF KAPALI"

Özgenç, "Sahaya indiğinizde market zincirlerinin haksız rekabet ortamı oluşturduğunu görüyorsunuz. Marketler hafta sonu açık züccaciye ürünü satıyor ama yanındaki küçük esnaf kapalı. Bu durumda zincir markerler haksız rekabet ortamı oluşturmuş oluyor. Zaten pandemi döneminde gelirleri oldukça arttı. Bakkalları ve manavları bu kısır durumdan kurtarmak lazım. Buradan Ticaret Bakanlığına sesleniyoruz küçük esnafın bu mağduriyetine müdahale etsinler” dedi.