Küçük öğrencilerden sağlık çalışanlarına anlamlı klip

Tüm dünyayı etkisine altına alan Korona virüsle mücadelede en ön safhada yer alan sağlık çalışanlarına küçük öğrenciler, öğretmenlerinin önderliğinde hazırlanan rap şarkısı ile destek verdi.

Türkiye’nin farklı illerinden bir araya gelen ve yaşlar 4 ile 6 arasında değişen okul öncesi öğrencileri, başlattıkları eTwinning projesi ile sağlık çalışanlarına destek verdi.

Öğrenciler hazırlanan rep şarkısını parça parça farklı illerde söyleyip, cep telefonu kamerasına kaydetti. Daha sonra bu görüntüleri, proje öğretmenleri bir araya getirip rep şarkısının bütününü oluşturdu.

Öğrenciler koronavirüsle mücadeleye destek için kliplerde hazırladıkları dövizleri de kullandı.

MİNİKLERDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK KLİBİ

Öte yandan proje, ‘My Hero Health Woerker’ ismiyle dünyanın farklı ülkelerinden 30 okulda uygulamaya devam ediyor.

Kuruculuğunu Antalya Ahmet Yesevi İlkokulu öğretmeni Niğmet Kaya ve Konya Şehit pilot Ayfer Gök Ortaokulu öğretmeni Emine Çevik tarafından yapılan proje, pandemi sürecinde zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yürütülüyor.

Türkiye’den 10, Avrupa’dan 30 okulun katılımı ile yürütülen çalışmanın bir eTwinning projesi olduğu belirtildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL VE MOTİVASYON

Proje hakkında bilgi veren Niğmet Kaya, “Projemiz okul öncesi ve ilkokul düzeyinde 5-11 yaş grubunu kapsamaktadır. Projemiz ile okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerimiz, bir araya gelerek, ortak çalışmalarla, yapılacak planlı etkinliklerle, sesimizi toplumun her kesimine duyurarak, zor şartlar altında çalışan sağlık kahramanlarımızın moral ve motivasyonlarını yüksek tutarak onlara destek olmayı, pandemi sürecinde toplum olarak yerine getirmemiz gereken görev ve sorumluluklarımızı çevremize hatırlatarak bu dönemi hep birlikte kolaylıkla ve en az hasarla atlatmayı, sağlıklı ve bilinçli bir toplum haline getirmeyi hedeflemekteyiz.” dedi.