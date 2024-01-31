Küçük ortaklar CHP'den yerel seçimde istediğini alamadı Genel seçimlerde Meclis'e CHP sıralarından toplamda 39 milletvekili sokan Deva, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti, yerel seçimlerde umduğunu bulamadı. Böylelikle CHP'den herhangi bir belediye alamayan küçük ortaklar, seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldı.

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ensonhaber.com

Türkiye, geçtiğimiz yıl 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerle geleceğini belirlemişti.

Sandıktan Cumhur İttifakı galip çıkarken o dönem altılı masayı oluşturan muhalefet partileri hayal kırıklığına uğradı.

En büyük kaybı ise altılı masanın en çok oya sahip olan partisi CHP yaşadı.

4 küçük parti, CHP listelerinden TBMM'ye girdi

Kurultayda Özgür Özel'e koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçim döneminde küçük ortaklar diye nitelendirilen Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'ye kendi milletvekili listelerinden yer verdi.

Böylelikle Deva 15, Gelecek ve Saadet Partisi 10, Demokrat Parti ise Meclis'e CHP sıralarından 3 milletvekili soktu.

CHP'de adaylar belirlenirken Kılıçdaroğlu'yla görüştüler

CHP'nin geçen döneme göre milletvekili sayısını düşüren taktik sonrası yerel seçimlere az bir zaman kala bu kez de dikkat çeken görüşmeler meydana geldi.

Kılıçdaroğlu'yla önce Temel Karamollaoğlu, ardından da Ahmet Davutoğlu görüştü.

İki isim Kılıçdaroğlu'yla görüşse de bu kez genel seçimlerdeki gibi olmadı ve CHP yönetiminden farklı bir karar çıktı.

4 partiye de herhangi bir bölge verilmedi

Genel seçimlerde CHP listelerinden Meclis'e giren Deva, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti'ye yerel seçimlerde herhangi bir bölge verilmedi.

İstediklerini alamayan küçük ortaklar da yerel seçimlere kendi adaylarıyla gitme kararı aldı.