Küçük Selimhan TCG Anadolu'dan sonra Togg'u ziyaret etti

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Türkiye'nin yerli otomobil hayali artık yollarda...

Türkiye'nin yarım 50 yıldan fazladır özlemini kurduğu, ilk teşebbüsünden bu yana bir şekilde engellenen yerli otomobil hayali, sonunda gerçek oldu.

Banttan inen ilk araç Togg'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teslim alırken, yollarda görülmeye başlanan yerli otomobiller, kura ile belirlenen ilk 20 bin sahibinden önce kabine üyelerine dağıtıldı.

Yerli ve milli otomobil vatandaşlara büyük gurur verirken 7'sinden 70'ine tüm vatandaşlar büyük heyecanla Togg'la buluşuyor.

Togg'la buluşanlardan birisi de küçük Selimhan...

Küçük Selimhan geçtiğimiz günlerde TSK'nın envanterine giren TCG Anadolu gemisini ziyaret etmiş, bu anları da Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Selimhan Gündoğdu ile babası Bilal Gündoğdu'nun TCG Anadolu macerasını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Büyük ilgi çeken küçük Selimhan'ın TCG Anadolu'dan sonraki durağı Togg fabrikası oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikayı gezen küçük Selimhan'ın o anlarını babası Bilal Gündoğdu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan Selimhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank içinde tebessüm edici sözler kullandı.

Küçük Selimhan, Mustafa Varank için "Meğer bir tane Tonton Amca varmış, benim gibi hayallerini gerçekleştiren. Beni ona götürdü." ifadelerini kullandı.

Küçük Selimhan'ın Togg ziyaretinde paylaştığı duyguları şu şekilde:

Duydum ki Tayyip Dede, Togg diye bir araba yapmış vatanımız da, abisi Devrim’den bu yana onun için çok bedeller ödemiş. Onu mutlaka keşfetmeliydim. Ama bu nasıl olacaktı ben hiç bilmiyordum. Umudumu kaybetmedim. Sonra bir baktım ki o efsanenin doğduğu topraklardaydım. Meğer bir tane Tonton Amca varmış, benim gibi hayallerini gerçekleştiren. Beni ona götürdü, içim kıpır kıpırdı, gözlerime inanamıyordum. Kırmızı canavar önümdeydi resmen. Yanağından bir güzel sıktım. Arabayı bana kullandırmadılar. Neymiş sakallarım çıkıncaymış! Hiç öyle olur mu? Bari de aynasıyla oynayım. Zaten Galaktif Tayfa’yı da şu ekranda bulamadım. En iyisi ben hayallerimin peşinden koşmaya devam edeyim. Siz de bana dua etmeye… Olur mu?