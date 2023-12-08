Küçük Tunahan'a köpek saldırısının boyutu: Vücudunda parçalanmayan yer yok Ankara’nın Keçiören ilçesinde boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 4’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın vücudundaki yara izleri saldırının vehametinin bir kez daha gözler önüne serdi.

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ensonhaber.com

Başıboş sokak köpeği sorunu vatandaşların canını tehlikeye atıyor.

Giderek büyüyen sorunla ilgili ülkenin çeşitli bölgelerden ölüm veya yaralanma vakaları geliyor.

Özellikle çocuklarının canının tehlikede olduğu bu duruma son örnek ise Ankara'da yaşandı.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 4’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, boş arazide köpeklerin saldırısına uğradı.

Durumu kritik

Kafkas Mahallesi’nde yaşanan olayda, küçük Tunahan ağır yaralandı.

Tunahan Yılmaz’ın tedavisi Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’ndeki çocuk yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Saldırının boyutu yürek sızlattı

Tedavi esnasında paylaşılan görüntülerde ise küçük çocuğun son durumu yaşanan saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

Doktorların müdahalesi sürüyor

Saldırıya uğrayan çocuğun bacağındaki yara izleri yapılan müdahalelerle iyileştirilmeye çalışılıyor.

Soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunahan Yılmaz’ın ağır yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Olayın, Mülkiye müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır." dedi.

Bakan Yerlikaya, “Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Küçük Tunahan'ın babası konuştu

Küçük Tunahan'ın tedavisi sürerken baba Halil Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Baba, "Çocuğum paramparça gitti, çocuğumun vücudunun çoğu yerinde et kalmamış yemişlerdi çocuğumu. Tüm yetkililere sesleniyorum; can mı gitmesi lazım." dedi.

"Türkiye'de hayvan sevgisi insan sevgisinden öne geçmiş durumda"

Baba Halil Yılmaz açıklamalarında şunları söyledi:

Bir ağaç dikin, kaç yılda yetişiyor bu ağaç. Hayvanseverlere de sesleniyorum; şu anda Türkiye'de hayvan sevgisi insan sevgisinden öne geçmiş durumda. Türkiye hangi çağda? Burası Türkiye'nin başkenti değil mi? Bağlum çok ıssız bir yer değil ki. Annesi çok rahatsız olduğu için o gün götüremedi. Ablası götürecekti, ‘Ben kendim giderim abla, yakın zaten’ dedi

"Çocuğumun sağlam bir yeri yok"