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    Küçükçekmece Gölü’nde balık ölümlerinden sonra martı ölümleri

    Küçükçekmece Gölü'nde birkaç gün önce meydana gelen balık ölümlerinin ardından martı ölümleri gerçekleşti. Ölen martılar gölün kıyısına vururken, belediye ekipleri ölü martıları temizledi.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 16:19
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    Küçükçekmece Gölü’nde balık ölümlerinden sonra martı ölümleri

    İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nün rengi yaklaşık 10 gün önce kırmızıya bürünmüştü.

    Daha sonra gölün içinde ölen binlerce balık kıyıya vurdu.

    BALIK ÖLÜMLERİNİN ARDINDAN ŞİMDİ DE MARTILAR KIYIYA VURDU

    Kıyıya vuran balıklar belediye ekiplerince temizlenirken, etrafa kötü koku yayılmaya devam etti.

    Balık ölümlerinin ardından şimdi de gölün etrafından martı ölümleri gerçekleşti. Ölen onlarca martı kıyıya vurdu.

    Küçükçekmece Gölü’nde balık ölümlerinden sonra martı ölümleri VİDEO

    EKİPLER, KIYIYA VURAN MARTILARI TEMİZLEDİ

    Kıyıya vuran ölü martılar sabah saatlerinde belediye ekiplerince temizlenirken, bazı martıların kıyıda hareket etmekte zorlandıkları ve uçamadıkları görüldü.

    Adeta can çekişen martılar, belediye ekiplerince toplanarak veterinere götürüldü.

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