Küçükçekmece'de AK Parti seçim çalışmasına saldırı: 4'ü adliyeye sevk edildi Düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 4'ünün adliyeye sevk edildiği belirtildi.

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İHA

Yerel seçim çalışmaları sürerken geçtiğimiz hafta İstanbul Küçükçekmece'de korkunç bir olay yaşandı.

İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada, uzun namlulu silahların da kullanıldığı saldırı düzenlendi.

Bu saldırı sonucu bir kişi yaralanırken, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ise yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

4'ü 18 yaşından küçük

Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 4'ü adliyeye sevk edildi.

Saldırganlardan birinin yakalandığını Cumhurbaşkanı duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan incelemeler sonucu saldırganlardan birisinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul Emniyeti ve İstanbul Başsavcılığı tarafından gerekli tahkikatın titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Erdoğan, terör örgütleri ile mücadelerinin devam edeceğini de ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)