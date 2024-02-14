Küçükçekmece'de AK Parti seçim çalışmasına saldırı: Suikast detayı ortaya çıktı! AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıya dair yeni detaylar gelmeye başladı.

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DHA

Geçtiğimiz hafta, yerel seçime ilişkin çalışmalarını sürdüren AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu bir kişi yaralanırken, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 26'ya yükselirken, yeni detaylar ise gelmeye devam ediyor.

Gelen detaylara göre; saldırıyı bir suç örgütünün, Yeniay'ı hedef alarak gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Suikast girişimi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, saldırıda bir terör bağlantısının olmadığı ancak olayı birçok adli olaya karışmış bir suç örgütünün Yeniay'a karşı bir suikast girişimi olarak gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yeniay'ın çıkış saatini beklediler

Saldırganların olay günü, Yeniay'ın çıkış saatini beklediği ancak Yeniay'dan önce çıkan polislerin, uzun namlulu silahlarla hedef alındığı belirlendi.

Şüphelilerin, saldırıyı Yeniay'a yönelik değil bir husumetlilerine yönelik gerçekleştirdikleri iddia ettikleri ancak husumetli oldukları kişinin olay yerinden 1 saat önce ayrıldığı ve o sırada sokakta bulunmadığı tespit edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)