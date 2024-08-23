Küçükçekmece’de ana su borusu patladı: Tonlarca su boşa aktı Küçükçekmece ilçesinde ana isale borusu patlaması sonucu tonlarca su boşa aktı. Bir saatten fazladır akan suya kimsenin müdahale etmediği görüldü.

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İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde kaldırımdan geçen ana isale su hattı, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonucu fışkıran su yaklaşık 3 metre yüksekliğe kadar çıktı.

ARAÇLARINI YIKADILAR

Tonlarca su boşa akarken yoldan geçen bazı sürücüler, suyun altında durarak araçlarının yıkanmasını sağladı.

Bir saatten fazladır patlak olan suya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon ve Su İdaresi'nden (İSKİ) kimsenin müdahale etmeye gelmediği görüldü.

CADDE SU ALTINDA KALDI

Cadde su altında kalırken, suya müdahale edilmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)