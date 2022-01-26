Vatandaşlardan birinin tehlikeyi göz ardı edip, beline ip bağladığı çocuğa çatıdaki karları temizletmesi yürekleri ağza getirdi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde 2 katlı bir binada kimliği belirlenemeyen şahıs, çocukla çatıya çıktı.

Daha sonra çatıdaki karı temizlemesi için çocuğun beline ip bağlayıp, kenara doğru gönderdi. Çocuk ise beline bağlı iple çatı üzerindeki karı temizlemeye çalıştı.

ÇOCUĞUN BELİNE İP BAĞLADI, ÇATIYI TEMİZLETTİ

İpin kopmaması veya çocuğun kaymaması faciayı önlerken, çocuğun canının tehlikeye atıldığı anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Küçükçekmece'de çocuğu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti VİDEO



"AŞAĞI DÜŞME TEHLİKESİ YÜZDE 90, İP HER AN KOPABİLİRDİ "

Küçükçekmece’de çocuğun iple bağlanarak temizlik yapma anını kaydeden Eyüp Akhan, "İşe gitmediğim için tatilim vardı, kahvaltıdan sonra sigara içmek için balkona çıktım. Balkona çıkmamla manzara ile karşılaştım. Çatıda yukarıdan çocuğun beline ip bağlamış ve onu aşağıya doğru sarkıtmış, kar temizliği yapıyordu. Olayın tehlikeli olduğunun farkına vardım, o yüzden çektim. Elinde bir faraş vardı, elinde iple çocuğu bağlamış, çocuk da yamaca doğru gelmiş kar temizliği yapıyor. Aşağıya düşme tehlikesi yüzde 90. İp her an kopabilirdi, çocuk aşağıya kayabilirdi." dedi.

Öte yandan, Esenyurt’ta da yine kar temizliği için çatıya çıkan vatandaşlar, önlem almadan biriken karları aşağı atmaya çalıştı.