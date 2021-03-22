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    Küçükçekmece'de çocuk parkında terör propagandasına hapis istemi

    Küçükçekmece'de çocuk parkında terör propagandasına hapis istemi

    CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin yaptırdığı PKK paçavralı parkın soruşturması tamamlandı.
    • İHA
    • 22.03.2021 - 12:07
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 13:24
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    CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin yaptırmış olduğu çocuk parkının tasarımı, terör örgütü PKK'nın paçavrasına benzediği için büyük tepki topladı.

    Küçükçekmece Kaymakamlığı da tepkilerin ardından olaya müdahale ederek soruşturma açtı ve parktaki simgeleri kaldırttı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

    SORUMLULAR YARGILANACAK

    Soruşturmada, 3 şüphelinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

    Küçükçekmece Belediyesinde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Deniz Doğan Koca, yüklenici firma şantiye şefi Yüksel Pehlevan ve peyzaj mimarı Gülsüm Güner Mağara önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

    Küçükçekmece de çocuk parkında terör propagandasına hapis istemi #1

    CHP'li belediyenin yenilediği park VİDEO

    Küçükçekmece de çocuk parkında terör propagandasına hapis istemi #2

    Küçükçekmece de çocuk parkında terör propagandasına hapis istemi #3

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