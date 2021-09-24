Küçükçekmece’de, çocuk parkındaki PKK/KCK sembollerine ilişkin davada hapis istemi

Bakım ve onarım çalışmaları sırasında PKK/KCK sembolleri kullanılan çocuk parkına ilişkin süren davada, savcılık mütalaasını açıkladı. Yargılanan 3 şahıs hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, yenilenen çocuk parkında PKK/KCK terör örgütünün sembollerine benzeyen şekillerin kullanılmasına ilişkin 3 kişinin yargılandığı davada, savcı mütalaası açıklandı.

Sanıklar ve avukatlarının hazır bulunduğu İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı, sanıkların 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için mahkeme heyeti tarafından ek süre verilerek duruşma ertelendi.

İddianamede, 8 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece Belediyesi'ne ait sosyal medya hesabından, "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık." başlıklı video görselinin paylaşıldığı belirtildi.

Video paylaşımına yönelik 11 Ekim 2020’de, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kenan Ç. isimli bir kişinin müracaatta bulunduğu, amblemle ilgili belediye görevlilerinden şikayetçi olduğu kaydedildi.

SEMBOLLERİN PKK/KCK’YI SİMGELDİĞİNİ NET BİR ŞEKİLDE BİLDİKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nın da şikayette bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, ‘parkın yapımında görev alan kamu ve özel sektöre bağlı tüm şahısların tanık olarak ifadelerinin alındığı, devam eden süreçte dosya kapsamına yansıyan beyanlar, söz konusu parkın ihale şartnamesine aykırı olarak yapılması ve bu aykırılığın yapıldığı, süreçte şahıslar arasında yapılan sosyal medya yazışmaları birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin, park içerisine işlenen sembollerin PKK/KCK'yı simgelediğini net bir şekilde bildikleri' öne sürüldü.

İddianamede, parkın yapımını üstlenen inşaat firmasının peyzaj mimarı Yüksel P., kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarı Gülsüm G. ve Küçükçekmece Belediyesi'nde görevli kontrol mühendisi Deniz Doğan K. hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisleri istendi.