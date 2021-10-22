Hakan Arslan'ın banka dönüşü düşürdüğü ve başka bir kadın tarafından alınan parası, 2 haftalık çalışma sonucu bulunup teslim edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de iki hafta önce bankaya giden ve 70 bin lira para çeken Hakan Arslan, dönüş yolunda farkında olmadan para dolu zarfı düşürdü.

Bu sırada D.K. isimli kadın, zarfı görüp kontrol ettikten sonra parayı alıp uzaklaştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Dakikalar sonra paranın olmadığını fark eden Hakan Arslan önce çevredekilere sordu, ardından Sefaköy Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, olayın yaşandığı çevredeki güvenlik kameralarına baktı. Bir kadının parayı aldığını gören polisler, incelemeyi sürdürdü.

Küçükçekmece'de 70 bin lirasını düşürdü: Polis buldu ViDEO

14 GÜNLÜK ÇALIŞMAYLA YAKALANDI

2 hafta boyunca titiz çalışmayla onlarca kamera inceleyen Küçükçekmece İlçe Emniyetine bağlı polis ekipleri, kadının gittiği yerleri belirleyerek adresini tespit etti. Kadının evine giden polisler, paranın onda olup olmadığını sordu. D.K., paranın kendisinde olduğunu ancak harcamadığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, kadını paralarla birlikte karakola götürdü. Polis ve avukat eşliğinde sayılan paraların tam olduğu belirlenirken, ifadesi alınan D.K. İsimli kadın savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

70 BİN TL SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Daha sonra polis ekipleri, parayı kaybeden Hakan Arslan’a ulaşarak karakola gelmesini söyledi. Karakola gelen Arslan, düşürdüğü 70 bin TL’yi teslim aldı.

"EVİNDE SAKLAMIŞ"

Parayı teslim aldıktan sonra karakol çıkışında konuşan Hakan Arslan, “Bir 14 gün önce Sefaköy’de bankadan para çektikten sonra iç cebime koymuştum aynı bu zarfı. Düşürmüşüm şişkinliği fark ettim. Bayan almış orada sağ olsun. 14 gün içinde çok titiz ve profesyonel bir çalışma sonucu kadın kamera kayıtlarından izlenerek yakalandı. Küçükçekmece Sefaköy Polis Merkezine çok teşekkür ederim. Türk Emniyeti’ne çok teşekkür ederim çok başarılı bir operasyon yaptılar. Paramı aldım, kadın evinde saklıyormuş. Paramın içinden almış ve aynen saklamış.” dedi.