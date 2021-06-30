Küçükçekmece'de, İBB'nin gece yarısı yaptığı yol çalışmasına tepki

İBB'nin gece saatlerinde yaptığı çalışma nedeniyle oluşan gürültüden rahatsız olan vatandaşlar, şikayette bulunacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım ve onarım ekipleri, dün gece saatlerinde Küçükçekmece ilçesinde yol bakım çalışması yaptı.

Gürültüden rahatsız olan mahalleli ise sokağa döküldü.

Vatandaşlar, çalışmalara devam eden belediye ekiplerine tepki gösterdi.

"SAAT GECENİN 1'İ, ŞİKAYET EDECEĞİM"

Kendisini dikkate almayan belediye çalışanlarını şikayet edeceğini söyleyen mahalle sakini Zekai Özyurt, "Saat gecenin 1'i. Şikayette bulunacağım, Cumhuriyet Savcısı ve CİMER dahil. Tebliğ ediyorum, bildiriyorum. Amiriniz, müdürünüz kimse söyleyin. Bu saat itibarıyla saat gece 01.00'de çocuklar var, bebekler var ve herkes sabah işe gidecek. Güzel kardeşim duyuyor musun beni?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.