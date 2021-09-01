Beline bağladığı ip ile çocuk dolaştıran kadının o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü, sosyal medyada dikkat çekti.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuğun beline ip bağlayarak gezintiye çıkan bir kadın, Talha Çetin tarafından görüntülendi.

Çetin o anları sosyal medyada paylaşırken görüntülere tepki yağdı.

"KAÇMASIN DİYE YAPMIŞ OLABİLİR"

Çetin, daha sonra açıklama yaparak "Sabah bir kadın gördüm. Herhalde kaçmasın diye böyle bir şey yaptı. Anneannesi galiba. Ben de videoya çektim.

Küçükçekmece'de iple çocuk gezdiren kadın VİDEO



"YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"

İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Videoyu ben çektim, sosyal medyaya attım. Ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş." dedi.