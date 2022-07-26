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    Küçükçekmece'de metrobüs arızalanınca yolcular güneşin altında bekledi

    Metrobüs arızasıyla birlikte mağdur olan yolcular durakta yoğunluk oluşturdu. Varacakları noktaya gitmekte güçlük çeken yolcular güneşin altında dakikalarca bekledi.
    • 26.07.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 14:36
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    Küçükçekmece'de metrobüs arızalanınca yolcular güneşin altında bekledi

    İstanbul'daki otobüs ve metrobüs arızalarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

    Sıcak havayı değerlendiren vatandaşlar, öğle saatlerinde toplu taşıma araçlarına yoğunluk oluşturdu.

    Metrobüs yolunda uzun kuyruk oluştu

    Beylikdüzü'nden Topkapı istikametine giden seyir halindeki metrobüs, Küçükçekmece durağında arızalandı.

    Araç içerisindeki kalabalık metrobüsten tahliye edilirken, yolcular metrobüs yolunda uzun kuyruk oluşturdu.

    Küçükçekmece'de metrobüs arızalanınca yolcular güneşin altında bekledi VİDEO

    Küçükçekmece de metrobüs arızalanınca yolcular güneşin altında bekledi #1

    Metrobüs 15 dakika sonra geldi

    Güneşin altında 15 dakika beklemek zorunda kalan vatandaşlar, daha sonra başka bir araca bindirildi.

    İhbar üzerine, olay yerine Metrobüs Yol Yardım Aracı sevk edilirken o anlar kameralara yansıdı.

    Küçükçekmece de metrobüs arızalanınca yolcular güneşin altında bekledi #2

    Küçükçekmece de metrobüs arızalanınca yolcular güneşin altında bekledi #3


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