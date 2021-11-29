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    Küçükçekmece'de pazarcıların zor anları kamerada

    Tentelerini tutmaya çalışan pazarcıların lodosla mücadele ettiği anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 16:35
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    Küçükçekmece'de pazarcıların zor anları kamerada

    İstanbul'da etkili olan lodos, Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki pazarcılara zor anlar yaşattı.

    TENTELERE SARILDILAR

    Esnaf, şiddetli lodos nedeniyle uçmaması için tentelere ve demirlere sarıldı.

    Pazarcı esnafının zor anları, bir vatandaş tarafından kaydedildi.

    Yarımburgaz Mahallesi'nde ise bir binanın çatısının uçma anı kameralara yansıdı.

    Küçükçekmece'de pazarcıların zor anları kamerada

    Küçükçekmece de pazarcıların zor anları kamerada #1

    Küçükçekmece de pazarcıların zor anları kamerada #2

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