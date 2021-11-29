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- Küçükçekmece'de pazarcıların zor anları kamerada
Küçükçekmece'de pazarcıların zor anları kamerada
Tentelerini tutmaya çalışan pazarcıların lodosla mücadele ettiği anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 29.11.2021 - 15:57
- Güncelleme : 29.11.2021 - 16:35
İstanbul'da etkili olan lodos, Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki pazarcılara zor anlar yaşattı.
TENTELERE SARILDILAR
Esnaf, şiddetli lodos nedeniyle uçmaması için tentelere ve demirlere sarıldı.
Pazarcı esnafının zor anları, bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Yarımburgaz Mahallesi'nde ise bir binanın çatısının uçma anı kameralara yansıdı.
Küçükçekmece'de pazarcıların zor anları kamerada