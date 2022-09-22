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- Küçükçekmece'de yağmurla karışık dolu yağdı
Küçükçekmece'de yağmurla karışık dolu yağdı
Uyarılarla beklenen yağışların etkili olmasıyla, ilçede yağmurla karışık dolu başladı.
- 22.09.2022 - 17:54
- Güncelleme : 22.09.2022 - 19:03
İstanbul'da sarı uyarıyla beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi.
Megakentte başlayan yağış trafiği kilitlerken, bazı sokaklar göle döndü.
Yağmurla karışık dolu yağdı
Küçükçekmece'de ise doluyla karışık yağmur başladı.
Yağış sebebiyle ilçenin birçok bölgesinde su baskınları yaşandı.
İşte o anlar...