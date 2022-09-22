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    Küçükçekmece'de yağmurla karışık dolu yağdı

    Uyarılarla beklenen yağışların etkili olmasıyla, ilçede yağmurla karışık dolu başladı.
    • 22.09.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 19:03
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    Küçükçekmece'de yağmurla karışık dolu yağdı

    İstanbul'da sarı uyarıyla beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi.

    Megakentte başlayan yağış trafiği kilitlerken, bazı sokaklar göle döndü.

    Yağmurla karışık dolu yağdı

    Küçükçekmece'de ise doluyla karışık yağmur başladı.

    Yağış sebebiyle ilçenin birçok bölgesinde su baskınları yaşandı.

    İşte o anlar...

    Küçükçekmece'de yağmurla karışık dolu yağdı VİDEO


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