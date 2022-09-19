Küçükçekmece'deki alkollü kadın, trafiği kilitledi

Aksaray-Atakent seferini yapan İETT otobüsünün önüne atlayan alkollü kadın, kornalara rağmen yerinden kıpırdamadı. Bölge trafiğini kilitleyen kadın karakola götürüldü.

İstanbul Küçükçekmece'de akılalmaz dakikalar yaşandı.

Sefaköy'de saat 08.00 sularında yaşanan olayda, kimliği belirsiz bir kadın, Aksaray-Atakent seferini yapan seyir halindeki İETT otobüsünün önüne aniden atladı.

Otobüsün önünde durdu

Sürücü, korna çalarak kadını uyarmaya çalışsa da, alkollü olduğu ileri sürülen kadın, otobüsün ön tarafına yapıştı.

Daha sonra otobüsten inen bir yolcu, yaklaşık 15 dakika boyunca trafiğin durmasına neden olan kadını kaldırıma itmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri kadını gözaltına alarak karakola götürdü. Duran trafik ise yaklaşık 15 dakika sonra açıldı.

"Normal bir insan yapmaz"

Olayı anlatan görgü tanığı Halife Berçin, “Bir tane kadın, dengesi yerinde miydi değil miydi, bilmiyorum. Otobüsün önüne atladı, 10 dakika trafiği alt üst etti. İster istemez arkadan gelen araçlar ve ambulans korna çaldı, tepki gösterdi. Ambulans geçemeyince otobüsten çıkan bir arkadaş kadını alıp yan tarafa bıraktı. Ondan sonra esnaf arkadaşımızın iş yerine girdi. Orada sıkıntı çıkardı, polis gelip kadını aldı. Kadın galiba alkollüydü, sonuçta normal bir insan yapmaz” diye anlattı.







