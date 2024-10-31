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DHA

İstanbullular 29 Ağustos 2024 tarihinde güne metrobüs kazasıyla başladı.

Bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirmiş ve 51 kişi ise yaralanmıştı.

Gelen son dakika bilgisine göre, acı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

5 TUTUKLU SANIĞIN 2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın yakınları ile yaralıların da aralarında bulunduğu 32 kişi "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, metrobüs şoförü D. M. Ç., İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) denetim amiri olarak görevli olan H. P., İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Ş. Y., metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi M. S. K. ve proje müdürü N. B.'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

4 SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, iddianamede, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü M. E., müdür yardımcısı B. A. ve A. Y. ile K. T.'nin, memur olmaları sebebiyle haklarındaki soruşturmanın devam ettiği bildirildi.