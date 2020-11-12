CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK paçavralı parkı Türkiye'nin gündemine otururken, olayın faillerinin bulunması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sürece dahil oldu.

İstanbul'da CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin yaptırmış olduğu çocuk parkının dekoratifi tartışmalara neden oldu..

CHP'li belediye, ilçede İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda, bakım- onarım ve yenilme çalışması yaptı.

Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görseller ise dikkat çekti.

PKK PAÇAVRASI

Son yerel seçimlerde HDP ile ittifak sağlayarak CHP'nin kazandığı ilçede, çocukların oyun oynadığı parkta, terör örgütü PKK'nın sözde bayrağını simgeleyen işaretler ve imgeler yere işlendi.

KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA AÇTI

Terör örgütü PKK'nin paçavrasına benzetilen çalışma, sosyal medyada büyük tepki topladıktan sonra Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından soruşturma açıldı ve parktaki simgeler kazıtılarak kaldırıldı.

TERÖRLE MÜCADELE OLAYA EL KOYDU

Türkiye'nin gözü ise bu skandal olaya çevrildi...

Yaşanan bu olaya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Parkın PKK'nın paçavrasına benzemesi için onayı kimin verdiğini öğrenmek isteyen başta Küçükçekmece sakinleri, bu olayın aydınlatılmasını bekliyor.

CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş da son bilgileri canlı yayında paylaştı.

Temeltaş yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın, projeye onay verenlerin ve terör bağlantılarını öğrenmek için talimat verdiğini ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasını sürdüğünü belirtti.

Küçükçekmece'deki park olayına terörle mücadele ekipleri el koydu İZLE

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