İsmail Küçükkaya, Naci Görür'ün Murat Kurum'la olan karesini değerlendirdi: Doğrusu hoşuma gitti İsmail Küçükkaya, Naci Görür'ün Murat Kurum'la bir araya gelmesini değerlendirdi. Küçükkaya, Görür'ü ağırladığı programında, bazı işlerin partiler üstü olduğunu söyleyerek, "Çare kimdeyse yani doktor kimse ona gideceğiz" dedi. Görür ise partilerin kendisiyle kentsel dönüşüm noktasında temas halinde olduğunu belirtti.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçim havasına girdi...

Yerel seçime sayılı günler kalırken partiler, adaylarını netleştirmeye ve duyurmaya başladı.

Bu kapsamda da Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesisi (İBB) Başkan adayı olan Murat Kurum, çalışmalarına başladı.

Sahaya inerek büyük bir mücadele ortaya koyan ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Kurum, projelerini ise Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda tek tek anlattı.

Kurum'un projeleri arasında en önemlisi ve en dikkati çekeni ise kentsel dönüşüm oldu...

Alanında uzman isimlerle çalışılacak

Murat Kurum, İstanbul'da tek bir sağlam olmayan binanın kalmaması için alanında uzman isimlerle çalışmalar gerçekleştiriyor, gerçekleştirmeye de devam edecek.

Bunun en büyük örneği ise Kurum'un projelerini anlattığı sırada dinleyiciler arasında Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün de yer alması oldu.

Görür'den ayrıntılı rapor

-“Afetlere Dirençli İstanbul” başlığı, Prof. Dr. Naci Görür’ün ayrıntılı deprem raporu doğrultusunda hazırlandı.

Murat Kurum ve Naci Görür geçtiğimiz aylarda bir araya gelmiş, deprem hazırlığını konuşmuştu. Sonrasında yapılan çalışmalarla da afet yönetimi başlığına Görür’ün raporu ve çalışmaları temel alındı.

İsmail Küçükkaya: Hoşuma gitti

İsmail Küçükkaya, sabah programına Naci Görür'ü konuk etti. Görür'ün Murat Kurum'la çektirilmiş olan karesini değerlendiren Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı;

Ben belli konuları partilerin üzerinde değerlendiririm. Tabii ki her konu politiktir. Politik olarak bakarız, anlamaya çalışırız ama belli konular partiler üstü ele alınmalıdır.



Ben bu fotoğrafı gördüğüm zaman sizlerle de duygularımı paylaştım. Doğrusu hoşuma gitti. Dedim ki; oradaymış, şuymuş, buymuş filan...



Hiç bunlara bakmayacağız. Çare kimdeyse yani doktor kimse ona gideceğiz arkadaşlar. Bu işin doktoru Naci Görür ve Murat Kurum gelmiş.

"Benimle temasa geçtiler"

İsmail Küçükkaya'nın sözlerine karşılık Naci Görür ise "Büyük çoğunlukla partiler benimle temasa geçti. Gerekse Genel Başkan gerekse üst düzey yetkili olarak temasa geçtiler.

Kendi deprem programlarını hazırlamakta beni dinlemek istediklerini, yararlanmak istediklerini söylediler.

Yani örnek vermem gerekirse; Muharrem İnce, Ali Babacan, Murat Kurum... CHP'den birçok yetkililer..." ifadelerini kullandı.

"Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nde de birlikte çalıştığımız Naci Görür Hocamızla buluştuk"

Geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul'da Naci Görür ile bir araya gelen Murat Kurum, görüşmenin detaylarını, "Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm süreci, terörle mücadele kadar önemli! Mücadelemizi bilimin ışığında hep birlikte vermeliyiz.

Bu alanda değerli çalışmaları bulunan, daha önce Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nde de birlikte çalıştığımız Prof. Dr. Naci Görür Hocamız ile buluştuk. Başta İstanbul depremi olmak üzere ülkemizin afetlere karşı mücadelesine ilişkin kıymetli görüşlerini dinledik." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.