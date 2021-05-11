Kudüs Günü nedir, ne zaman? İşte Kudüs Günü (Yom Yeruşalayim) önemi ve tarihi..

Kudüs Günü nedir, ne zaman? İşte Kudüs Günü (Yom Yeruşalayim) önemi ve tarihi..

Kudüs Günü (Yom Yeruşalayim), İsrail’in Filistin topraklarına yaptığı saldırı sonrasında gündeme geldi. Peki, Kudüs Günü nedir, ne zaman? İşte Kudüs Günü (Yom Yeruşalayim) önemi ve tarihi...

Kudüs'te Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayında yani Nisan sonunda başlayan gerilim "Kudüs Günü" yaklaşırken daha da tırmandı. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sonrasında Kudüs Günü (Yom Yeruşalayim) yeniden gündeme geldi.

Kudüs'ün statüsü, İsrail-Filistin çatışmasının da en merkezi sorunlarından birini oluşturuyor. İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda o zamana kadar Ürdün'ün kontrolü altında bulunan Doğu Kudüs'ü işgal etti. O tarihten bu yana da İsrail işgali altında bulunuyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

Peki, Kudüs Günü nedir, ne zaman? İşte Kudüs Günü (Yom Yeruşalayim) önemi ve tarihi...

KUDÜS'TE NELER OLUYOR?

Protesto gösterileri ve İsrail polisinin müdahalesi sonucu yaşanan çatışmalarda yüzlerce Filistinli ve 30'a yakın İsrail polisi yaralandı. Cuma günü namaz kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya giden on binlerce Filistinli, 10 Mayıs'taki "Kudüs Günü"nde bazı İsrailli grupların planladığı yürüyüşte Harem-üş Şerif'e girmemesi için üç günlük bir nöbete başladı. Ardından İsrail polisi olaylara tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.

Hafta sonu ve Pazartesi sabahı devam eden süreçte, İsrail polisi, 10 Mayıs Pazartesi (bugün) "Kudüs Günü Bayrak Yürüyüşü"nde Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, Müslümanların "Harem-üş Şerif", Yahudilerin ise "Tapınak Dağı" adını verdiği bölgeye Yahudilerin girişinin yasaklanmasına karar verdi.

DÜNYA KUDÜS GÜNÜ NEDİR?

Kudüs günü İlk kez 1982 yılında İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni tarafından Ramazan ayının son cuma günü Filistin'in bağımsız olması isteğine dikkat çekmek ve bu düşünce taraftarlarını desteklemek amacıyla düzenlendi ve Kudüs Günü olarak isimlendirildi.

Bu tarihten bu yana her yıl İran, Pakistan, Endonezya, Bahreyn ve Lübnan’da, insanlar büyük bir yürüyüş yapıyorlar.

KUDÜS'ÜN ÖNEMİ

Kudüs, bugün Orta Doğu'daki sorunların merkezinde yer alıyor. İsrail, kentin doğusunu 1967'de işgal etti ve 1980 yılında da şehrin tamamını başkent ilan ettiğini duyurdu.

Kudüs, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal yerleri içinde barındırıyor. Kutsal yerlerin önemli bir kısmı Doğu Kudüs'te yer alıyor.

Kudüs'ün içinde binlerce yıllık tarihi barındıran Eski Kenti, dört ana bölümden oluşuyor ve bunlar Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve Ermeni mahalleleri olarak sıralanıyor.