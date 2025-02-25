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Kudüs'te işgalci İsrail önce evlerini yıkmıştı: Kaldıkları konteynerları da yıktı

Kudüs'te işgalci İsrail önce evlerini yıkmıştı: Kaldıkları konteynerları da yıktı İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te daha önce evlerini yıktığı 2 Filistinli ailenin konteyner evlerini de yerle bir etti.