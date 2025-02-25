Kudüs'te işgalci İsrail önce evlerini yıkmıştı: Kaldıkları konteynerları da yıktı

İşgalci İsrail askerlerinin Filistin'deki masum insanların katli devam ediyor...
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi ve ordusu buldozerler eşliğinde Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan bölgesinde yer alan Bostan Mahallesi'ne baskın düzenledi.
KONTEYNERLARINI DA YIKTI
İsrail ordusu, Kasım 2024'te Ayid ve Ruveydi ailelerinin Bostan Mahallesi'ndeki evlerini 'ruhsatsız olduğu' gerekçesiyle yıktı.
İsrail askerleri, 10 Filistinlinin yaşadığı Ayid ve Ruveydi ailelerine ait iki konteyner evi de yıktı.
NÜFUSU AZALTMAK AMAÇLANIYOR
Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunu azaltmak amacıyla şehirde az sayıda inşaata ruhsat verdiğini belirtti.
Söz konusu kurumlar ayrıca Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verilen inşaat ruhsatlarında ise ciddi artış yaşandığına dikkati çekti.
"ETNİK TEMİZLİK"
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Silvan bölgesindeki Bostan Mahallesi'ndeki yıkımlarını "etnik temizlik" olarak nitelemişti.
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