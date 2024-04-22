Küflü çikolatayla gündeme gelen markadan tüketiciye tehdit Türkiye'nin gündemine oturan Patiswiss adlı markaya ait küf iddialarının ardından şirketin CEO'sunun tüketiciye yönelik sert ifadeleri tepki çekti. Bunun üzerine art arda yeni açıklamalarda bulundu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, aldığı çikolatayla ilgili paylaşımda bulundu.

Patiswiss adlı markaya ait çikolatanın küflendiğini belirterek görsellerle ispatladı.

"Son tüketim tarihine daha var"

Paylaşımına da şu notu ekledi:

"Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın. Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var."

Marka CEO'sundan tepki

Söz konusu paylaşım, kısa sürede gündeme oturdu.

Bunun üzerine markanın CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'ndan tüketiciye yanıt geldi.

"Prim yapmak için bize bayağı ihtiyacı var herkesin"

Vatandaşın evindeki nem oranını kontrol etmesi gerektiğini savunan Tunaoğlu, tehdit ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan bayağı bir bakmalısın. Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize bayağı ihtiyacı var herkesin.

"Kendi işimi kendim çözmeyi severim"

Baksana aşağıya çöp falan yazanlara. Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vs'den isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki. Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."

Market raflarından ürünleri kaldırıldı

Ardından yaşanan skandalda adı geçen büyük market zincirlerinden de markaya yönelik boykot geldi.

Market raflarından Patiswiss'e ait ürünler kaldırıldı.

İnternet mağazalarından da satışları durduruldu.

"Sadece imla kurallarıma takıldınız"

Bunun üzerine verilen yanıt, bir kez daha tepki topladı.

Tunaoğlu, yapılan yorumların ardından paylaşımını kaldırdı ve şu ifadeleri kullandı:

Ah ülkemin güzel insanları... Ah güzel rakiplerim ki bizi rakip görenlere göre bayağı küçüğüz. Neyse. Sadece imla kurallarıma takıldınız. Özür dilerim herkesten imla kurallara uyumun yazılarımda hız kaynaklı eksik kalmış. Sosyal medya uzmanlarıma bırakmayacak kadar tez canlılığımın da etkisi var tabii. Kabul edelim şimdi işi bilene bırakmak lazım. Ben bu kadar önemli değilim ya da güzel dilimizi sosyal medya içinde kullanım notum hiçbir şeye referans değil.



Tıpkı İngilizce yazma ve konuşma arasındaki farklılıklar gibi. Bu arada telefonum İngilizce klavye ve gözlerimde çok ciddi bir kuruluk var, göremiyorum. Size zahmet benim hatalarımı yazım ve imla denetimini yapıp/düzeltir misiniz? Bu cümledeki yanlışları bulacak ve düzeltecek insanlara şimdiden teşekkür ederim.

"Kime yazdığım ciddi seviyede yanlış anlaşılmış"

Tunaoğlu, Instagram hesabından paylaştığı bir diğer açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Sormuşsunuz bana şunu söylemek çok mu zor diye! Onca insanın ekmek yediği emek verdiği bir üretici için bu postun altına yapılan yorumlarda, 'çöp üretiyorsunuz' deyince sakin kalmak çok zordu. Sahiplenmek ve korumak, haksızlığa karşı gelmek yaradılışım da var. Hayatımın sonuna kadar da vazgeçmeyeceğim sanırım. Ancak yazım dili vs. derken kime yazdığım ciddi seviyede yanlış anlaşılmış ve karışmış durumda haklısınız. 'Çöp satıyorsunuz' diyenlerdir avukatlarımızın görüşmesi gereken.

Yanlış anlaşıldığı, yeterince özne yüklem yerine oturmadığı ve tüm yazım/imla hataları için özür dilerim. Yine eklemek isterim ki satan da üreten de ürünün arkasındadır. Bizimle direkt olarak iletişime geçme yönetimi, durumun sebebi/kaynağı belli olmadan kamuoyunu yanıltma olmamasını tercih ederdim. Ama bu da kabul. Türkçe lastik değildir, çekiştirmeyelim lütfen bir diğer ricam. Bu yazıdaki imla ve yazım hataları için özür diler, düzeltmeler için şimdiden teşekkür ederim."