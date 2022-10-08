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    Küfürlü tezahürat başlayınca Mustafa Sarıgül'ün zor anları

    Küfürlü tezahürat başlayınca Mustafa Sarıgül'ün zor anları

    Beşiktaşlı taraftarlarla video çekerken bir anda Fenerbahçe'ye küfürlü tezahürat başlayınca Mustafa Sarıgül panikledi.
    • 08.10.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 16:16
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    Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül çektiği videolar ile sık sık gündeme geliyor.

    Son olarak Beşiktaş taraftarı, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılacak takımları için yola çıktı.

    Taraftarın yanına gitti

    Burada Mustafa Sarıgül ile karşılaşan taraftarlar büyük coşku yaşadı.

    Sarıgül taraftarın yanına giderek, "Feriköy'de efsane başkan, unutulmaz başkan Süleyman Seba adına tesis yapan kim? Mustafa Sarıgül." ifadelerini kullandı.

    Küfürlü tezahürat zor anlar yaşattı

    Bunun üzerine taraftarlar, "Sarıgül Fener'in *****" şeklinde tezahürat yapmaya başladı.

    Küfürlü tezahürat karşısında zor anlar yaşayan Sarıgül, taraftarı susturmaya çalıştı.

    O anlar saniye saniye kaydedildi.

    Küfürlü tezahürat başlayınca Mustafa Sarıgül'ün zor anları VİDEO

    Küfürlü tezahürat başlayınca Mustafa Sarıgül ün zor anları #1


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