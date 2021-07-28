Kukla Amal İngiltere yolculuğuna Gaziantep'te başladı

Mültecilerin hayat koşullarını sanatsal olarak aktaran Amal isimli kukla, İngiltere'de tamamlayacağı seyahatine Gaziantep'te ilk adımını attı.

Suriye'deki iç savaştan sonra mülteci çocukların yaşadığı dramı gündeme taşımak amacıyla, Amal isminde 3,5 metre boyunda kukla tasarlandı.

Amal, 4 ay sürecek ve İngiltere'de sona erecek yolculuğuna Gaziantep'te ilk adımını attı.

FENERLERLE YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Amal'ın yürüyüşe başlaması nedeniyle Gaziantep Kalesi önünde tören düzenlendi. Törene çok sayıda mülteci çocuk katıldı. Etkinlikte çocuklar ellerindeki fenerler ile Amal'ın yolunu aydınlatarak yürüyüşüne eşlik etti.

Tuttukları ışıklarla kuklaya yolu gösteren mülteci aileler ve çocukları arasından ilerleyen Amal'ın kuklası, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Etkinlikte sanatçılar Ali Demirel ve Balkan Karişman Gaziantep Kalesi üzerinde ışık ve lazer gösterisindeydi.

MÜLTECİ KIZIN HİKAYESİNİ ANLATIYOR

İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'den birçok kuruluş ve sanatçının destek verdiği proje kapsamında hazırlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.

Küçük Amal'ın hikayesi ile dünya devletlerine farkındalık oluşturmak ve ülkelerinden iç savaştan kaçarak sınırı aşan çocukların sığındıkları ülkelere geliş hikayelerinde yaşadıkları sorunlarına dikkat çekmek hedefleniyor.

Gaziantep'ten başlayan ve 4 ay sürecek 8 bin kilometre yolculuğu olan Amal'ın kuklası, yolculuğu esnasında 120 farklı etkinliğe katılarak gittiği şehirde mültecilerle buluşacak.