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    Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından bugün Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştiriyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.11.2021 - 13:47
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 14:49
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    Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

    Beştepe'de sürpriz görüşme...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Lideri Bahçeli'yi, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

    BAHÇELİ'DEN 'HARİTA' HEDİYESİ

    Bahçeli, görüşme öncesi Erdoğan'a 'Türk Dünyası Haritası'nı hediye etti.

    Bahçeli'nin özel olarak tasarlayıp çizdirdiği harita, Rusya'da gündem olmuştu. Haritanın Rusya coğrafyasını kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı.

    Külliye de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi #1

    GÜNCEL MESELELER ELE ALINACAK

    Öte yandan, ikilinin basına kapalı görüşmesinde güncel meseleler masaya yatırılacak.

    Ayrıca Erdoğan ile Bahçeli'nin gündemdeki 50+1 tartışmalarıyla ilgili değerlendirme yapmaları da bekleniyor.

    Külliye de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi #2

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