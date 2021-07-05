Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğündeki toplantı, Külliye'de başladı. Salgınla mücadelenin yanı sıra Kurban Bayramı tatilinin 11 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunun masada olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşme sürecinin üçüncü aşaması hayata geçirilirken, tüm Türkiye bu süreçten sonra atılacak diğer adımları bekliyor.

Yasakların kalkmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gözü, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram için alınacak kararlarda.

Külliye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı VİDEO

TURİZMCİLERİN 11 GÜN BEKLENTİSİ

Kurban Bayramı tatili, 20 Temmuz Salı'dan 23 Temmuz Cuma gününe kadar toplam 4 iş gününü kapsıyor.

19 Temmuz Pazartesi olan arife günü ile birlikte 5 iş gününe çıkan tatil haftasının başlangıcında ve sonunda bulunan hafta sonları eklendiğinde, ayrıca Kurban Bayramı'ndan önceki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de dahil edildiğinde, tatilin 11 güne çıkması öngörülüyor.

Tatil bölgelerindeki turizmciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birlikte 11 güne çıkarılmasını talep ediyor.