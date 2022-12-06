Külliye’de EYT toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Milyonlarca emeklinin gözü, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin yapılacak olan düzenlemede...

Ocak 2023'te Meclis'ten geçmesi beklenen EYT için formüller ve kapsam belirlendi.

EYT’li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

2 milyon EYT'li var

İlk etapta emeklilik hakkı kazanacak kişi sayısı 1.5 milyon olarak açıklandı, daha sonra bu sayı 2 milyona çıktı.

Buna göre yeni emeklilerin evine en az 109 milyar lira aylık girecek.

Külliye'de son toplantı

Tüm bu gelişmelerle birlikte bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında EYT düzenlemesine ilişkin yapılan toplantıya; Oktay'ın yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.

Son durum değerlendirildi

DHA’nın haberine göre; toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi.

Düzenlemenin, ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.