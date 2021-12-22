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    Külliye'de memura ek zam görüşmesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 12:15
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    Külliye'de memura ek zam görüşmesi

    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etmişti.

    2022 asgari ücretinde bugüne kadarki  görülmüş en yüksek zam yaşanarak maaşlar yüzde 50,5 artışla net 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıktı.

    CUMHURBAŞKANI KÜLLİYESİ'NDE EK ZAM GÖRÜŞMESİ YAPILACAK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

    Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 16.00'da gerçekleşecek.Görüşmede memura ek zam konusu ele alınacak.

    Külliye de memura ek zam görüşmesi #1

    Külliye de memura ek zam görüşmesi #2

    Külliye de memura ek zam görüşmesi #3

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