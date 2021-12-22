Külliye'de memura ek zam görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etmişti.

2022 asgari ücretinde bugüne kadarki görülmüş en yüksek zam yaşanarak maaşlar yüzde 50,5 artışla net 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıktı.

CUMHURBAŞKANI KÜLLİYESİ'NDE EK ZAM GÖRÜŞMESİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 16.00'da gerçekleşecek.Görüşmede memura ek zam konusu ele alınacak.