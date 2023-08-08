Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Çinli heyeti ağırladı Türkiye ve Çin arasındaki turizmi canlandırmak isteyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun önderliğinde Gansu Eyaleti Tanıtım Bölümü Başkanı Sayın Zhang Yongxıa ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede iki ülke arasındaki turizm potansiyelinin canlandırması ele alındı.

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Türkiye ile Çin arasında son yıllarda atılan diplomatik adımlar, ticari ilişkiler ve turizm alanındaki gelişmeler göze çarpıyor.

Öyle ki 52 yılı geride bırakan Türkiye-Çin ilişkileri ekonomiden ticarete, turizmden ortak ulaşım projelerindeki iş birliğine kadar son yıllarda gözle görülür şekilde gelişti.

İkili diplomatik ilişkileri ilk kez Ağustos 1971'de kuran Çin ve Türkiye, yıllardan beri geliştirdiği diyaloğa yeni bir boyut kazandırdı.

Türkiye-Çin ilişkileri büyük oranda arttı: Turizm ve ticari ilişkiler ivme kazandı

Özellikle son yıllarda turizm alanında kat edilen mesafeler nedeniyle iki ülke vatandaşlarının seyahat sayıları artırıldı.

Bu gelişmelerin yanı sıra geçtiğimiz ay ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, "Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu" gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarının daha etkin kullanılması konuları üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi ağırladı

Ayrıca yatırımların karşılıklı olarak artırılması konusunda fikir birliğine varıldığı da öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Wang Yi görüşmesinin ardından bugün dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Çin Komünist Partisi Gansu Eyaleti Daimi Komite Üyesi ve Gansu Eyaleti Tanıtım Bölümü Başkanı Sayın Zhang Yongxıa ve beraberindeki heyetli ağırladı.

(Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu)

İki ülke arasında turizmi canlandıracak bir gelişme daha

Gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve kültür ve turizm alanındaki iş birlikleri ele alındı.

Türkiye ile Çin arasındaki turizmin canlandırılması konusunda iki taraf da mutabık kaldı.

Ayrıca iki ülkenin potansiyelinin değerlendirilmesine katkı sağlayacak istişarelerde de bulunuldu.

Görüşmeye ilişkin bir paylaşımda bulunan Batuhan Mumcu, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: