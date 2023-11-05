Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Filistin bayrağı renklerini taşıyan kravatla Los Angeles'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğine, Filistin bayrağının renklerini taşıyan kravatla katıldı.

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Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, film endüstrisinin merkezi konumunda olan Los Angeles’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın katkılarıyla başladı.

Sinema dünyasında öne çıkan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen gecedeki etkinlik Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan "Atatürk" filminin dünya prömiyeriyle gerçekleştirildi.

Bakanlık için önemli bir etkinlik

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ithaf edilen açılış gecesine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da katıldı.

Bakan Yardımcısı Mumcu, Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nin açılışında Türk sinemasının dünyada daha bilinir hale gelmesi amacıyla bu tür etkinliklerin Bakanlık açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"Türk sinema endüstrisinin rekabet gücü artırmalı"

Mumcu, son yirmi yılda dünyanın en prestijli sinema festivallerinde kazanılan başarıların yanı sıra sektöre aktarılan devlet desteklerinin de katkısıyla film üretiminde elde edilen ivmenin memnuniyet verici olduğuna dikkat çekti.

Bakanlık olarak, sinema sektöründeki bu gelişimin sürdürülebilir hale getirilerek Türk sinema endüstrisinin dünyadaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Dizi ve filmlerimiz kültürel diploması aracı haline geldi"

Ayrıca, Dünya genelinde 173 ülkeye ihraç edilen ve yaklaşık 750 milyon izleyici tarafından ilgiyle takip edilen dizi filmlerin ülkemiz adına önemli bir kültürel diplomasi aracı haline geldiğini vurguladı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anan Dr. Batuhan Mumcu, Atatürk filminin gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Kültür ve sanatın Türkiye Yüzyılı için önemi

Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum ise konuşmasında önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını, bunun için her alanda daha fazla çalışılması gerektiğini ifade etti.

Son dönemde savunma sanayinde, bilimde, inovasyonda, altyapı projelerinde atılan adımların ortada olduğunu bunlara ilave olarak, ülkemizin marka değerini artıran ve Türkiye yüzyılı hedeflerimize ulaşılmasında en önemli alanlardan birisinin de kültür ve sanat olduğuna değindi.

Ünlü akını yaşandı

Engin Altan Düzyatan, Aras Bulut İynemli, Meryem Uzerli, Ebru Şahin, Fadik Atasoy gibi ünlü isimlerin yanı sıra “Traffic ve Savior gibi önemli projelerin yapımcısı Cindy Cowan, Mad Men ve Breaking Bad’in yapımcısı Christina Wayne da Hollywood Türk Film ve Drama Günlerinde yer aldı.

Hollywood Türk Film ve Drama Günleri başkanı Barbaros Tapan, yoğun destek ve katılımdan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, "Sinemanın evrensel diliyle Hollywood’da Türkiye’mizin eşsiz hikayelerini anlatıyoruz.” dedi.