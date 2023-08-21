Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Hacı Yakışıklı'ya cevap verdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Devlet Opera ve Balesi'yle ilgili eleştirel bir yazı kaleme alan Hacı Yakışıklı'ya cevap Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan geldi. Bale ve Opera'nın tarihteki yerine vurgu yapan Mumcu, Yakışıklı'yı yeni sezondaki temsillerden birine davet etti.

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Gazeteci Hacı Yakışıklı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Devlet Opera ve Balesi'yle ilgili bir yazı kaleme aldı.

Yakışıklı yazısında bale etkinliği sevmediğini belirtti.

Yakışıklı yazısında, “Çocuklarınızı baleye göndermeyin diyebilirim, gidilmemesini tavsiye edebilirim. Ama ötesine geçemem; gidenlere ‘hakaret’ edemem, onları ‘ilkel, çağdışı’ diye yaftalayamam! Yalnız ben ‘Devlet Opera ve Balesi’ diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım. Bizim kültürümüzde olmayan bir şeyi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye sahipleniyor?” görüşünü savundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu cevap verdi

Hacı Yakışıklı'nın yazısına ise yanıt Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan yanıt geldi.

Mumcu, Yakışıklı'ya ithafen paylaştığı gönderisinde ülkemizin köklü bir opera ve bale geleneğine sahip olduğunun altını çizdi.

"Desteklemeyi sürdüreceğiz"

Opera ve baleyi desteklemeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekleyen Mumcu, daha sonra Yakışıklı'yı yeni sezondaki temsillerden birine davet etti.

"Yeni sezonda temsillerimizin birinde sizi de misafir etmek isterim"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun ifadeleri şu şekilde: