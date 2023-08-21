Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Hacı Yakışıklı'ya cevap verdi

Gazeteci Hacı Yakışıklı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Devlet Opera ve Balesi'yle ilgili bir yazı kaleme aldı.
Yakışıklı yazısında bale etkinliği sevmediğini belirtti.
Yakışıklı yazısında, “Çocuklarınızı baleye göndermeyin diyebilirim, gidilmemesini tavsiye edebilirim. Ama ötesine geçemem; gidenlere ‘hakaret’ edemem, onları ‘ilkel, çağdışı’ diye yaftalayamam! Yalnız ben ‘Devlet Opera ve Balesi’ diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım. Bizim kültürümüzde olmayan bir şeyi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye sahipleniyor?” görüşünü savundu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu cevap verdi
Hacı Yakışıklı'nın yazısına ise yanıt Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan yanıt geldi.
Mumcu, Yakışıklı'ya ithafen paylaştığı gönderisinde ülkemizin köklü bir opera ve bale geleneğine sahip olduğunun altını çizdi.
"Desteklemeyi sürdüreceğiz"
Opera ve baleyi desteklemeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekleyen Mumcu, daha sonra Yakışıklı'yı yeni sezondaki temsillerden birine davet etti.
"Yeni sezonda temsillerimizin birinde sizi de misafir etmek isterim"
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun ifadeleri şu şekilde:
Hacı Bey, sanat evrenseldir ve devlet sanatı destekler. Türk kültüründe seyirlik oyunlar önemli bir yer tutar. Osmanlı, devlet geleneğinin önemli bir ayağı olan sanatı himaye etme, sanatçıyı koruma ve destekleme konularında hâmilik sıfatı ile sanatçılara ve sanat kurumlarına karşı maddi ve manevi olarak büyük bir destek vermiştir. Düşündüğünüzün aksine köklü bir opera ve bale geleneğine de sahibiz. 1800’lü yıllardan itibaren Osmanlı padişahlarımız, dünyaca ünlü bestecileri kadim kültür başkentimiz İstanbul’a davet ederek pek çok opera ve bale eserinin bu topraklarda sahnelenmesinin önünü açmıştır. Kıymetli kurumlarımızla sanat ve sanatçıları desteklemeye devam edeceğiz. Yeni sezonda temsillerimizin birinde sizi de misafir etmek isterim.