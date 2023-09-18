Bu yıl 'Kültür Yolu Festivali'nin' durağı Ankara oldu.
Geçtiğimiz yıl 5 ayrı ilde yapılan festival, bu yıl Başkentlileri bir araya getiriyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Başkent Kültür Yolu Festivali olarak duyurulan program dün yoğun ilgiyle başladı.
Festivaller 12 Kasım'da sona eriyor
Etkinlik, 1 Ekim'e kadar sürecek bu ve süreçte sanatseverler konserlerden tiyatroya, sergilerden söyleşilere katılım sağlayabilecek.
5 Ağustos'ta Kapadokya'da başlayan festival serisinin, 100 günün sonunda 12 Kasım'da son bulması planlanıyor.
"Yetenekli sanatçıların benzersiz eserlerine ev sahipliği yapıyor"
Dolu dolu geçecek olan festivale ilişkin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Mumcu, vatandaşları programa davet ederek şu ifadeleri kullandı:
Başkent Kültür Yolu Festivali bu sene de birbirinden yetenekli sanatçıların benzersiz eserlerine ev sahipliği yapıyor.
Her bir sergiyi yerinde ziyaret ederek çok değerli sanatçılarla tanıştık.
Sizleri de festival boyunca sürecek olan bu sergileri ziyaret etmeye davet ediyorum.