Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan Başkent Kültür Yolu Festivali paylaşımı Türkiye’nin marka değerlerinin ön plana çıkarıldığı ‘Başkent Kültür Yolu Festivali’ dün yoğun ilgiyle başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankaralı vatandaşları festivale davet etti.

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Bu yıl 'Kültür Yolu Festivali'nin' durağı Ankara oldu.

Geçtiğimiz yıl 5 ayrı ilde yapılan festival, bu yıl Başkentlileri bir araya getiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Başkent Kültür Yolu Festivali olarak duyurulan program dün yoğun ilgiyle başladı.

Festivaller 12 Kasım'da sona eriyor

Etkinlik, 1 Ekim'e kadar sürecek bu ve süreçte sanatseverler konserlerden tiyatroya, sergilerden söyleşilere katılım sağlayabilecek.

5 Ağustos'ta Kapadokya'da başlayan festival serisinin, 100 günün sonunda 12 Kasım'da son bulması planlanıyor.

"Yetenekli sanatçıların benzersiz eserlerine ev sahipliği yapıyor"

Dolu dolu geçecek olan festivale ilişkin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mumcu, vatandaşları programa davet ederek şu ifadeleri kullandı: