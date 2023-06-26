Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan Bodrum'daki altyapı çalışmalarına yanıt 9 günlük bayram tatilinde şimdiden oluşan çevre kirliliğini tatilcilere bağlayan ve Bakanlığı hedef alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yanıt veren Batuhan Mumcu, "Sorumluluğumuzda dahi olmamasına rağmen üstlendiğimiz çalışmaları nisan ayında bitirdiğimizi biliyor olmalısınız." ifadelerini kullandı.

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Kurban Bayramı'na iki gün kala turizm kentlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Yurdun dört bir yanından vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da tercihini Muğla'dan yana kullandı.

En çok tercih edilen ilçe ise Bodrum oldu.

Esnaf ve turizmciler hummalı hazırlıklar yaparken şimdiden kentteki çevre kirliliği dikkat çekti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

Yol kenarındaki atıkların kaydedildiği videoyu paylaşan Aras, yaşanan nüfus artışına dikkat çekerken yaşanan kirlilik nedeniyle tatilcileri suçladı.

"Kötü olan biz değiliz, bazı misafirlerimiz"

Aras, şu ifadeleri kullandı:

Değerli Bodrumlular, kıymetli misafirlerimiz, merhaba. Son 2,5 günde 60 bin aracın giriş yaptığı Bodrum'un Belediye Başkanı olarak paylaşmakta olduğum bu "kötülük" videosu eşliğinde; 3500 yıllık bir kente ve insanlarına saygısı olmayanların neden olduğu görüntüleri, "Bodrum'un her yeri çöp içinde" diyerek sosyal medyada paylaşanlara seslenmek istiyorum. Bu kentin Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, 404 personel ve 174 araç ile toplamı 650 milyon metrekare olan 56 mahallemize hizmet veriyor. Sizin Bodrum'u eleştiren videolarınıza konu olan görüntüler ise kış aylarında 600 bin, yaz aylarında 2 milyona yakın insanın çöpünü gece gündüz demeden toplayan temizlik emekçilerimizin yan gelip yatması nedeniyle oluşmuyor. O görüntüler, Bodrum'a, insanlarına ve misafirlerine saygısı olmayanların, ne yazık ki çok olması sayesinde oluşuyor. Dolayısıyla Bodrum'u ve Bodrumluları haksız yere kötülemeyin çünkü, kötü olan biz değiliz. Kötü olan, kentimizi ve kalbimizi açtığımız bazı yeni Bodrumlular ve Bodrum'da olmayı asla hak etmeyen, bazı misafirlerimiz.

Bakanlığı hedef aldı

Ardından bir sosyal medya kullanıcısının kendisine yönelttiği, "Sayın Aras, belki devletin sorumlulukları ve sizin sorumluluklarınızı bir açıklasanız da anlasak. Örneğin yollar berbat, kim sorumlu? Etrafı kirletenlerden istediğiniz kadar ceza kesebiliyor musunuz? Elinizde ne yaptırım imkanı var?" sorusuna yanıt veren Aras bu kez de Bakanlığı hedef altı.

Ahmet Aras, "Merhaba. Temmuz ayında sona erecek olan altyapı projesi nedeniyle bozulan yollarımız, bulunduğu bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bakanlığı ve Karayolları sorumluluklarında. Çevreyi kirletenlere kesilecek ceza tutarı yasayla belirleniyor ve an itibarıyla bu tutarın hiçbir caydırıcılığı yok. İyi akşamlar." şeklinde yanıt verdi.

"Çalışmaları nisan ayında bitirdiğimizi biliyor olmalısınız"

Çok geçmeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan da Aras'a cevap geldi.

Mumcu, Bakanlığın sorumluluğu dışındaki çalışmaların da yapıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Sayın Başkan öncelikle belirtmek isterim ki Bodrum'un belediye sorumluluğunda olan dertleri ile dertlenmenize teşekkür ediyorum. Bu demek oluyor ki kısa zamanda çözüme kavuşturacaksınız.



Bodrum’da Bakanlığımız sorumluluğunda olan bir eksikliğin olmadığını, *diğer taraftan sorumluluğumuzda dahi olmamasına rağmen üstlendiğimiz altyapı - arıtma ve bunların onarımından kaynaklı asfalt çalışmalarını da nisan ayında bitirdiğimizi biliyor olmalısınız.*



Kışın 600 yazın 2 milyon kapasiteye çıkan nüfusun ise bir Kültür Turizm Bakanlığı başarısı olarak değerlendirmenizi rica ederim.



Hayırlı sezonlar geçirmeniz dileğiyle…