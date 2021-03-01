Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İlk fırsatta Karabağ'ı ziyaret edeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycanlı mevkidaşı Anar Kerimov bir araya geldi. Ersoy, "İlk fırsatta iadeiziyarette bulunacağız. Hem de Karabağ'ı ziyaret edeceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Azerbaycan 1. Kültür Karma Komisyon Toplantısı kapsamında Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ve beraberindeki heyetle görüştü.

Basına kapalı görüşmenin ardından her iki bakan açıklama yaptı.

"İLK FIRSATTA KARABAĞ'I ZİYARET EDECEĞİZ"

Ersoy, Kerimov'un atandıktan sonraki ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini belirterek, "Biz de ilk fırsatta iadeiziyarette bulunacağız. Hem de Karabağ'ı ziyaret edeceğiz" dedi.

Azerbaycan'a, Ermenistan'la yaşanan çatışmalarda verdiği şehitler için taziyelerini ileten Ersoy, "En büyük tesellimiz Karabağ'ın işgalden kurtarılmış olması. Başarılı bir operasyonla Azerbaycan kendi göbek bağını kendi kesti. O da bizim en büyük tesellimiz, en büyük mutluluğumuz." diye konuştu.

Toplantının, Türkiye ve Azerbaycan arasında kültürel, tarihi mirasın geliştirilmesi ve bu alanda bundan sonra yapılacak iş birlikleri açısından faydalı olduğunu ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"ÖZELLİKLE SİNEMA KONUSUNDA ORTAK İŞ BİRLİĞİNİN ARTIRILMASI GEREKİYOR"

"Bundan sonra iki kardeş ülkenin birbirine daha fazla kaynaşması, ortak projelerin geliştirilmesi için ortak hareket edeceğiz. Özellikle sinema konusunda ortak iş birliğinin artırılması gerekiyor. Türkiye, dünyada dizi film ihracatında ikinci sırada ve hem Bakanlığımız hem sektörümüz bu konuda çok deneyimli. Türkiye, ülke içinde ve dışında çok yoğun restorasyon yapan bir ülke. Onlarla ilgili deneyimlerimizi de Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşacağız."

Ersoy, iki tarafın kurumlarının deneyimlerin aktarılması ve geliştirilmesi konusunda gayret göstereceklerini dile getirdi.

Türkiye-Azerbaycan vize muafiyeti anlaşmasının iki ülke arasındaki ziyaretlerin artmasını sağladığını bildiren Ersoy, "Aralık ayında bu bir kademe daha artırılarak kimlikle ziyaret aşamasına geldi. Bundan sonra bunu kültürel faaliyetlerimize yaptığımız yatırımlarla da artırıp kardeşliğimizi bütün dünyaya tek dilden, ortak dilden duyurmak istiyoruz." dedi.

KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov da iki ülke arasında kültürel alanda iş birliğinin güçlendirilmesi için kalabalık bir ekiple Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Kerimov, Azerbaycan için, hem kültürel mirasın korunması hem sinema ve diğer kültürel alanlarda Türkiye ile iş birliği ve tecrübe mübadelesinin önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından iki ülke arasında kültür ve sanat alanlarında ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik protokoller imzalandı.​​​​​​​