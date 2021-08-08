Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Rezervasyonlar akmaya devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Rezervasyonlar akmaya devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor." dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm sektörü ile Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Denizciler Derneği temsilcileriyle bir araya geldi.

Düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalar yapan Bakan Ersoy, bölgedeki yangınların söndürüldüğü belirterek bölgeye yardım gönderilmesinin gerek olmadığını belirtti.





Yapılacak asıl yardımın bölgeyi ziyaret etmek olduğunu belirten Bakan Ersoy, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi birkaç haftadır özellikle kıyı kentlerimizde büyük bir yangınla mücadele vardı. Dün itibarıyla Bodrum, Marmaris ve Antalya bölgelerinde yangın söndürüldü. Bu bağlamda emeği geçen bakanlıklarımıza özveriyle söndürme çalışmalarına katılan halkımıza ve emeği geçen kurumlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Rezervasyonlar akmaya devam ediyor VİDEO

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"ÇALIŞMALARA HIZLI BİR ŞEKİLDE BAŞLADIK"

Bölgedeki hasarların telafisi ve doğanın tekrar kazanımı için çalışmalara hızlı bir şekilde başladık, hızlı bir şekilde de sonuçlandıracağız. Bugün de Bodrum’da ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve yerel yönetimlerin katılımıyla bölgenin acil ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik.

"BURADA ARTIK YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ"

Özellikle STK’larımızın ve yerel yönetimlerimizin gündeme getirdiği en önemli konulardan biri hala bölgeye yardım malzemesi geldiğini söylüyorlar. Burada artık yangın söndürüldü.

"HALKIMIZDAN TEK İSTEĞİMİZ BURADA BİR YEMEK YEMELERİ"

Yardım malzemesi göndermek yerine bölgenin halkımızdan ricası bölgeye gelip tekrar yemek yemeye başlamaları. Bölgeye yapabileceğimiz en büyük yardım, normalleşme sürecinde katkı sağlamak.

Hızlı bir şekilde normal hayata döndüğümüzü tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor. Halkımızdan da tek isteğimiz burada bir yemek yemeleri, konaklama ve tatil planlarını bu bölgelerde yapmalarını sağlamak. Desteklerinden katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz.

"BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLENDİ"

Çok güzel bir dayanışma örneği sergilendi. Kurumlarımız ve halkımızla birlikte el birliğiyle sonuç alındı.

İnşallah bundan sonra böyle felaketlerin başımıza gelmemesi için gerekli önlemleri hep beraber alarak daha güçlü bir şekilde bölgenin de normalleşmesini sağlayarak tekrar ekonomiyi hızlandıracağız.

"GEÇİCİ İPTALLER OLUYOR"

Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor. Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını görüyoruz. Eski düzeye hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyoruz. Havalimanındaki varışlarda da hızlı bir artış tekrar başladı. Bölge inşallah hızlı bir şekilde normale dönecek."