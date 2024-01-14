Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'da çeşitli temaslarda bulundu.
Bakan Ersoy kentteki ziyaretler kapsamında, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal ile birlikte Antalya Ülkü Ocakları'na gitti.
Bakan Ersoy'un Antalya temasları
Ziyarette Ülkü Ocakları tarafından Bakan Ersoy'a, 'Bilgi Akını, ÜOUZEM, Türk Büyükleri Okuma Serisi, Odak 2023, 16 Türk Devletine Zamanda Yolculuk' isimli eserler hediye edildi.
Bakan Ersoy'a daha sonra bu kez de Azerbaycanlı sanatçı Javad Ghaffari’nin özel olarak tasarladığı 'Bozkurt-Hilal Tablosu' takdim edildi.
Hediyelere hediyeyle karşılık verdi
Yapılan jeste Bakan Ersoy'dan da aynı şekilde karşılık geldi.
Ersoy, Antalya Ülkü Ocakları'na 57. Alay Sancağı'nı ve Türk Edebiyatı Tarihi serisini hediye etti.
Ziyarete ilişkin duyuru ise Antalya Ülkü Ocakları'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Ziyaret için Bakan Ersoy'a teşekkür edilirken o anlar böyle kaydedildi.
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