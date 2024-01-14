Haberler



Gündem



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti Antalya Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden Mehmet Nuri Ersoy'a birbirinden anlamlı hediyeler takdim edildi. Bakan Ersoy'un da yapılan jeste karşılığı aynı güzellikte oldu.