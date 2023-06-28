Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek'te taksicilerle bayramlaştı Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Kabineyi oluşturan bakanlar bulundukları bölgelerde vatandaşlarla bütünleşmeye devam ediyor.

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DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere bulunduğu memleketi Antalya'da taksici esnafını ziyaret etti.

Bakan Ersoy, arife günü baba ocağı Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Mahalle girişinde vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Ersoy, rahmetli babası Ali Haydar Ersoy'un adını taşıyan mahalle meydanının mermer levhası önünde oğlu Mehmet Reşat ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Turizm bölgelerinden Belek'te taskicilerle konuştu

Kurban Bayramı'nı Antalya'da geçiren Bakan Ersoy, bu sabah bayram namazı sonrasında kentin önemli turizm bölgelerinden Belek'te taksici esnafını ziyaret etti.

Vatandaşın sorunlarını dinledi

Belek Taksi Durağı'nda iş başında olan taksici esnafıyla bayramlaşarak sohbet eden, Bakan Ersoy, bir kahvehane önünde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.