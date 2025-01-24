Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy canlı yayına çıkıyor

Haber Merkezi

Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü yaşıyor.

Yangının ardından ihmaller, yetki alanı tartışmaları gibi konular gündemden düşmedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cenazeler kalkmadan canlı yayınlara çıkıp belgeler gösterdi, olayda sorumluluğunun olmadığını savundu.

Tartışmalar siyasi bir alana çekildi.

NEDEN SESSİZ KALDI

Bu süreçte; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 gün boyunca sessiz kaldı.

Bakan Ersoy'un bu sessizliğinin nedeni belli oldu.

Ensonhaber'in edindiği bilgiye göre; Bakan Ersoy, daha cenazeler ortadan kalkmadan bu tartışmaların içine girmeyi doğru bulmadı.

Bu nedenle sessizliğini korudu.

3 günün dolmasıyla birlikte kafalardaki tüm soru işaretlerine cevap vermek için canlı yayına çıkma kararı alındı.

AHMET HAKAN SORACAK BAKAN ERSOY CEVAPLAYACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu akşam 20.00'de CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olacak.

Hangi ihmaller felaketi getirdi?

Yangın sonrası çıkan yetki tartışmasının aslı ne?

Facianın bir daha yaşanmaması için Türkiye genelinde hangi tedbirler alınacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ahmet Hakan'ın tüm sorularına net bir şekilde cevap verecek.