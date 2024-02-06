Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy depremin ardından yaşadığı anları gözyaşlarıyla anlattı Depremin vurduğu Malatya'da 'Koordinatör bakan' olarak görevlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, o günleri gözyaşlarıyla anlattı. Bakan Ersoy, beraberindeki heyetle Malatya'da hayatını kaybeden depremzedelerin mezarlarını da ziyaret etti.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık.

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma neden oldu.

11 ilimizi birden etkileyen sarsıntılarda binlerce bina yıkıldı, 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti.

Asrın felaketinin birinci yılında kaybettiklerimiz anılırken gazeteci Mahir Temur'dan dikkat çeken bir belgesel çalışması geldi.

Mehmet Nuri Ersoy'un duygusal anları...

Temur tarafından, 6 Şubat depremlerini ve daha sonra Malatya’da yaşananları anlatan “Soğuk Fay” isimli bir belgesel çekildi.

Fragmanı yayınlanan belgesele, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un duygulu anları damga vurdu.

Belgeselde, depremin ardından Malatya'ya atanan "Koordinatör Bakan" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gözyaşlarını tutamadığı sahneler yer aldı.

Gözyaşlarını tutamadı: Dışarı çıktığınız zaman her yerde çığlık

Gözyaşlarını tutamayan Ersoy, o anları anlatırken ise şu ifadeleri kullandı:

“Dışarı çıktığınız zaman her yerde çığlık. Film senaryosu gibi. Patır patır binalar çöküyor. Arkanızı dönüyorsunuz orası dönüyor, insanlar kaçıyor. Oranın koordinatörü sizsiniz, herkes size bakıyor. Siz güçsüz olursanız herkes çöker. Dimdik, sert duruyorsunuz orada, gece kendi kendinize ağlıyorsunuz…”

Mezarlığı ziyaret etti: Duygu dolu anlar yaşandı

Öte yandan depremin 1'nci yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Şehir Mezarlığını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mezarlara karanfil bırakıldı.

Ziyarette zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaretinde Vali Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.