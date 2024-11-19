Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: Denizli'de heyecanlandıran keşif

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Geleceğe Miras Projesinin birinci yıl dönümünde Denizli'de yeni bir eserin gün ışığına kavuştuğunu bildirdi.

Buna göre Ersoy, Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başının gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

'HEYKELİN EKSİK OLAN BAŞI ÇIKARILDI'

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı: