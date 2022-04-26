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    Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 154 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.
    • 26.04.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 09:32
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

    Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen alınacak.

    Sınav başvuruları elektronik ortamda 29 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

    Başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabilecek

    Adaylar, e-Devlet üzerinden "Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması" veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

    154 personel alınacak

    Sözleşmeli 154 personel alımının yapılacağı sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra "www.ktb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek, Kariyer Kapısı'ndan da görüntülenebilecek.

    Adaylar, alıma ilişkin bilgileri Bakanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak #1


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