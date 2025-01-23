AA

Bolu Kartalkaya'da bulunan otelde çıkan yangın felaketi sonrası "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya'da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor" iddiası gündem oldu.

Söz konusu iddialar sosyal medyada hızla yayılarak eleştiri konusu oldu.

Söz konusu iddialar sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak iddiaları yalanladı.

Otel binası için ön hasar tespit raporunun hazırlandığı belirtilen açıklamada, "Hasar tespit çalışmaları kapsamında kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecektir." bilgisine yer verildi.

DMM'den yapılan paylaşımda şu açıklamara yer verildi:

"ÖN RAPORDA OTELİN 'AĞIR HASARLI' OLDUĞU BELİRLENMİŞTİR"

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya’da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor.” iddiası doğru değildir.



Bahse konu yanan otel binası için ön hasar tespit raporu hazırlanmıştır. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlenmiştir.



Hasar tespit çalışmaları kapsamında kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecektir.

"KÜLTÜR VE TURİZ BAKANLIĞI'NIN YIKIM VE GÜÇLENDİRME KONUSUNDA YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Kültür varlığı olarak tescil edilmemiş binaların yıkım sürecine dair nihai karar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda verilmektedir. Hasarlı binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının yıkım veya güçlendirme konularında yetkisi bulunmamaktadır.



Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

NE OLMUŞTU

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faciada tamamen yanan Grand Kartal Oteli'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yıkılmak istendiğini belirtmişti.

Özcan'ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u da etiketlediği paylaşımında şu ifadelere yer verildi: