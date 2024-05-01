Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'milliyet farkı' alan otelleri affetmiyor

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Bazı otellerin 'milliyet farkı' adı altında Türk müşterilerden ödeme aldığına dair haberler gündemdeki yerini koruyor.
Geçtiğimiz günlerde Antalya Limak Lara Hotel'de yaşanan ve tepkilere neden olan olayda otel, Türk müşterisine 120 euro ‘milliyet farkı’ ücreti kesmişti.
Otel 450 euro 'milliyet farkı' bedeli aldı
Benzer bir olay bu kez Antalya Kundu Holiday Palace Otel'de yaşandı.
Otel, Türk müşterisinden 450 euro 'milliyet farkı' bedeli aldı.
Bakanlıktan otele idari para cezası
Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlık, otele idari para cezası uyguladı ve milliyet farkı da müşteriye iade edildi.
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