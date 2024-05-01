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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'milliyet farkı' alan otelleri affetmiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'milliyet farkı' alan otelleri affetmiyor Son günlerde 'milliyet farkı' adı altında Türk turistlerden ödeme alan oteller arasına Antalya Kundu Holiday Palace Otel de girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı otele idari para cezası uyguladı.