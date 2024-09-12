Kültür ve Turizm Bakanlığı: Ortak Türk alfabesi önerisi üzerinde uzlaşılmıştır Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından Azerbaycan'da düzenlenen üçüncü toplantısında 34 harften oluşan ‘Ortak Türk Alfabesi' önerisi üzerinde uzlaşıldığını bildirdi.

İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen üçüncü toplantısını 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında Bakü'de başarıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda Türk devletlerinden resmi olarak atanmış Komisyon üyeleri bir araya geldi.

ORTAK ALFABE GELİŞTİRİLDİ

Toplantının temel amacı, iki yıllık ortak çalışma sonucunda elde edilen bilgi ve deneyimlerden yararlanarak Türk dilleri için ortak bir alfabe geliştirmek oldu.

Toplantı sırasında, ilk olarak 1991 yılında bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesi kapsamlı şekilde gözden geçirildi.

Komisyon detaylı tartışmalar yürüttü ve bu alfabe projesinde geliştirilmesi gereken hususlara ilişkin gerekli tespitleri yaptı.

"ORTAK ALFABE ÖNERİSİ ÜZERİNDE UZLAŞILMIŞTIR"

Açıklamada, çalışmaların neticesinde, 34 harften oluşan ‘Ortak Türk Alfabesi' önerisi üzerinde uzlaşıldığı bilgisi verildi.

Her harfin, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil ettiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Toplantının başarıyla sonuçlanması tarihi bir anı temsil etmektedir. Ortak Türk Alfabesi'nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğini teşvik ederken, onların dilsel mirasını da korumaktadır. Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu, bu süreçteki değerli katkılarından dolayı Türk devletlerinin hükumetlerine ve Komisyon üyelerine şükranlarını sunar. İlgili tüm kurumlar, önerilen Ortak Türk Alfabesinin uygulanmasını aktif bir şekilde desteklemeye davet edilmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)