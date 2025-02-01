Kültür ve Turizm Bakanlığı, otelleri 1,5 yılda 7 kez uyardı

DHA

Turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama tesisleri, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 5. maddesi gereğince, yetkili idare tarafından verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatını aldıktan sonra en fazla 6 ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almak zorunda. Yasal süresi içinde bu belgeyi edinmeyen tesisler, faaliyetlerine devam edemiyor.

İŞ YERİ AÇMA RUHSATINI İL ÖZEL İDARESİ VERİYOR

Turizm işletme belgesi alabilmek için en temel şart, iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmak. Bu ruhsat, yangın güvenliği raporu başta olmak üzere çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belediyeler veya İl Özel İdareleri tarafından veriliyor.

1,5 YILDA YURT GENELİNDE 7 YAZILI UYARI YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu zorunluluğa uymayan işletmelere karşı hassasiyet gösterilmesi için 2023 yılından itibaren tüm yetkili mercilere defalarca yazılı uyarılarda bulundu. 21 Temmuz 2023, 31 Mayıs 2024, 7 Haziran 2024 ve 22 Kasım 2024 tarihlerinde 81 ilin valiliklerine ve belediyelere resmi bildirim yapıldı. Ayrıca, 27 Haziran 2024’te iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleme yetkisi bulunan tüm idarelere (belediyeler ve İl Özel İdareler) yönelik yazılar gönderildi.

Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını sonrası, konuya dair denetimlerin sıkılaştırılması amacıyla 27 ve 29 Ocak 2025’te yeni hatırlatmalar yapılarak, turizm tesislerinin belgesiz faaliyet göstermesinin önüne geçilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.