Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel tiyatrolara rekor destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 86 çocuk oyunu tiyatrosu, 283 profesyonel ve 72 geleneksel tiyatro olmak üzere toplamda 441 projeye 32 milyon lira destek sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulan değerlendirme komisyonu, özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2022-2023 sanat sezonu için başvuruda bulunan 441 projeyi değerlendirdi.

32 milyon lira ödenek 441 özel tiyatroya dağıtılacak

Değerlendirme komisyonu, tüm başvuruları olumlu değerlendirerek, bu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan 32 milyon lira ödeneğin toplam 441 özel tiyatroya bu zamana kadar bir sanat sezonunda destek sağlanan en yüksek sayıda projeye dağıtılmasına karar verdi.

Projelerine bütçe imkanları çerçevesinde ek maddi katkı sağlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un özel tiyatroların temsilcileriyle yaptığı toplantılar sonucunda ilgili yönetmeliğe eklenen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde; kapasiteleri göz önünde bulundurularak, salonu bulunan özel tiyatroların ilgili meslek kodunda sigortalı çalışan sayısı 4 ve üzerinde olanların ve Türk oyun yazarına ait projeyle başvuru yapanların projelerine bütçe imkanları çerçevesinde ek maddi katkı sağlandı.

Türk tiyatrosunun gelişimine önemli katkı sağlanması amaçlandı

İHA'nın haberine göre bu sayede özel tiyatrolara ait salonların sanat hayatına katkısının artması ve devamlılığı, tiyatro alanında kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve son yıllarda olduğu gibi başvurularda daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserlerin tercih edilerek Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli katkılar sağlanması amaçlandı.