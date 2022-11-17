Kültür ve Turizm Başkanlığı personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı

Kültür ve Turizm Başkanlığı personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışacak 110 personel alımı gerçekleştiriyor. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte tarihi ve başvuru ekranı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 sözleşmeli kütüphaneci alımı için ilan yayımladı. İş arayan vatandaşlar ise, iş ilanını araştırmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 110 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." sözlerine yer verildi.

Sözleşmeli personellerin alımı için öncelikle başvurular değerlendirilecek. Adaylar, başvuru tarihini dört gözle bekliyor.

Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru tarihi ve şartları nelerdir? İşte detaylar..

Başvuru tarihi ne zaman?

Başvurular elektronik ortamda 05.12.2022- 19.12.2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Başvuru şartları